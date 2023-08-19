Военное обозрение

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В погоне за утопией: политика военного коммунизма в 1917–1921 гг. и ее последствия

В погоне за утопией: политика военного коммунизма в 1917–1921 гг. и ее последствия

В феврале 1917 года российское самодержавие рухнуло, не выдержав испытание войной, не сумев преодолеть внутренние противоречия и сплотить общество для борьбы с внешним врагом.

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