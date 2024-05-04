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Морозов получит 65 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)

Ранее стало известно, что 25-летний защитник продлил контракт с клубом из Новосибирска.  Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата игрока составит 65 миллионов рублей за два года.

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