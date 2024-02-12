«Канзас-Сити Чифс» в четвертый раз в истории завоевал Супербоул

«Канзас-Сити Чифс» в решающем матче сезона NFL обыграл «Сан-Франциско Фоти Найнерс». В ночь на 12 февраля в Пэрадайзе (штат Невада, США) прошел финальный матч лиги NFL, в котором «Канзас-Сити Чифс» встречался с «Сан-Франциско Фоти Найнерс».