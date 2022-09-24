Биолог Рыжкова: вождение в состоянии опьянения из-за лекарств грозит лишением прав

Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова рассказала, что водитель в состоянии опьянения лишается водительского удостоверения в соответствии с частью первой статьи 12.