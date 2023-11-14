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Глава МИД Латвии: Россия не справится с мощью НАТО

Глава МИД Латвии: Россия не справится с мощью НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сделал ряд заявлений относительно потенциального конфликта России и НАТО в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые вели разговор от имени высокопоставленного африканского чиновника.

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Комментарии
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петр кузнецов
а особенно если будут солдаты Латвии ....
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9 час.

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