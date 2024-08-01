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Генич о дубле Бериши: «Он на очередной «Золотой мяч» решил наиграть? Бежит и бежит, забивает и забивает. Хотя там же «Пари НН»…» 

Вингер «Ахмата» отличился в матче 1-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ с «Пари НН» (4:1). «Бериша там на очередной «Золотой мяч» решил наиграть? Бежит и бежит, забивает и забивает.

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