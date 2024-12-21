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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Точилкин о КХЛ: «Торпедо» играет быстрее всех, «Локомотив» – номер один по командной дисциплине, у СКА самый умный хоккей»

– Самый быстрый клуб в КХЛ? «Локомотив»? СКА? – Нет, назову не СКА и «Локомотив», а ЦСКА и «Торпедо».

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