Дорин Речан встретился с президентом Словении

Поддержка Словении в процессе присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу, а также пути активизации стратегического партнерства между нашими странами обсуждались сегодня на правительственной встрече премьер-министра Дорина Речана с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.
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