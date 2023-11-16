Дорин Речан встретился с президентом Словении

Поддержка Словении в процессе присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу, а также пути активизации стратегического партнерства между нашими странами обсуждались сегодня на правительственной встрече премьер-министра Дорина Речана с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.