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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024, 4 августа, все медали дня: Андреева и Шнайдер поборются за золото, будут разыграны медали в легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Серфинг Теахупоо, Таити Мужчины 4:46 Женщины 5:27 Гольф, мужчины 10:00 Конный спорт Личная выездка 11:00 Теннис Одиночный разряд, мужчины 13:00 Парный разряд, женщины 13:00 Российские участницы: Мирра Андреева – Диана Шнайдер.

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