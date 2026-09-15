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Во втором сезоне «Гарри Поттера» Молли Хьюитт-Ричардс сыграет Плаксу Миртл

Во втором сезоне «Гарри Поттера» Молли Хьюитт-Ричардс сыграет Плаксу Миртл

Рейф Сполл присоединился ко второму сезону сериала HBO «Гарри Поттер» и сыграет Артура Уизли. Молли Хьюитт-Ричардс получила роль Плаксы Миртл, а Джаспер Эмброуз появится в образе Колина Криви, рассказали в HBO.

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