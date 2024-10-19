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Влияние победы Трампа на выборах на финансирование постсоветских стран оценили

Влияние победы Трампа на выборах на финансирование постсоветских стран оценили

Победа Трампа на выборах не снизит финансирование американских проектов в постсоветских странах. Так влияние избрания бизнесмена на СНГ оценил политический обозреватель Арман Абовян, ее слова приводит РИА Новости.

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