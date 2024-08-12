Похолодание в Москве: жители готовятся к дождливым дням и сильному ветру

В Москве резко похолодает: температура опустится ниже 20 градусов по Цельсию. В понедельник в столице ожидается облачная погода с небольшим дождем, а максимальная температура воздуха достигнет плюс 19 градусов.
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