Серия циклонов принесет в Петербург еще больше снега До конца новогодних каникул существенных изменений в погоде быть не должно, все стабильно.
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Серия циклонов принесет в Петербург еще больше снега До конца новогодних каникул существенных изменений в погоде быть не должно, все стабильно.