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Состоится ли повторение финала Кубка УЕФА-2008? В понедельник - жеребьевка плей-офф

Состоится ли повторение финала Кубка УЕФА-2008? В понедельник - жеребьевка плей-офф

«Зенит» вполне может вновь сыграть с «Рейнджерс» - думается, это не худший вариант. Самым нежелательным соперником выглядит «Наполи», ведомый Лучано Спаллетти ФУТБОЛ.

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