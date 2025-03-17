«Теперь это полностью запрещено». Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль

Владельцев автомобилей предупредили о новых правилах, которые уже работают на дорогах страны. Определенные действия теперь польностью запрещены, и это важно знать в преддверии начала сезона активных поездок, сообщает PRIMPRESS.
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