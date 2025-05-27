В России разработают систему «умного» дома для ухода за животными

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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Когда ребенок уходит из дома, у него должен быть телефон.  Все верно...  А вот сидеть сутками, днями и вечерами в тел...В Госдуме призвал...
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