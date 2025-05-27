В России разработают систему «умного» дома для ухода за животными

В ПНИПУ разработают экосистему, объединяющую «умные» кормушки, поилки и лотки. Студенты Пермского Политеха работают над созданием уникального приложения SmartPaws, которое объединит умные устройства для ухода за домашними питомцами в единую систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии