Криштиану Роналду установил рекорд Саудовской профессиональной лиги по количеству голов за сезон

Криштиану Роналду установил новый рекорд Саудовской профессиональной лиги, забив 35 голов за сезон. Этот результат превзошел предыдущее достижение марокканца Абдерразака Хамдаллы (34 забитых мяча в сезоне 2018/2019), выступавшего за "Аль-Иттихад".
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