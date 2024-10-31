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Спички - не игрушка

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«Да, нехило живут наши лицедеи»: в сети обсуждают спешный отъезд из России в Италию юмористки Елены Воробей

«Да, нехило живут наши лицедеи»: в сети обсуждают спешный отъезд из России в Италию юмористки Елены Воробей

Интересная жизнь с Vera Star Как стало известно, ряды звездных релокатов пополнила еще одна представительница отечественного шоу-бизнеса, известная актриса юмористического жанра, пародистка Елена Воробей (настоящая фамилия Леленбаум), которая спешно покинула Россию и перебралась в Италию.

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