Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер считает, что британский спецназ координировал атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку".
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