100 лучших альбомов 2023 года - 3

Путешествие Назад в Будущее равное одному текущему году 2023 продолжается, машина времени уже в пути и наберает обороты, вспомнили только 30 музыкантов, ну что, продолжаем, старт здесь , вторая остановка здесь , 70 Blur, ‘The Ballad of Darren’ Само существование первого нового альбома Blur с 2015 года кажется не чем иным, как чудом.