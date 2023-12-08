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100 лучших альбомов 2023 года - 3

100 лучших альбомов 2023 года - 3

Путешествие Назад в Будущее равное одному текущему году 2023 продолжается, машина времени уже в пути и наберает обороты,  вспомнили только 30 музыкантов, ну что, продолжаем, старт здесь , вторая остановка здесь ,      70    Blur, ‘The Ballad of Darren’   Само существование первого нового альбома Blur с 2015 года кажется не чем иным, как чудом.

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