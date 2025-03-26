Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Шлагбаум беспредела: как в коттеджном поселке под Москвой возродили лихие 90-е с вымогательством и безнаказанностью

Шлагбаум беспредела: как в коттеджном поселке под Москвой возродили лихие 90-е с вымогательством и безнаказанностью

«Мы думали, что 90-е уже далекое прошлое» - жители пригорода в 30 км от Кремля рассказывают о терроре за шлагбаумом.

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Комментарии
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Андрей
А по мне так все ясно! Не пустили скорую! Проезд на территорию просто приватизировали и требовали за проезд оплату! Кто то сам себя назначил &quot;смотрящим&quot; и поэтому начал &quot;рубить капусту&quot;! А там по сто рублей на покраску бордюра, по 500 на установку камер... И так каждый месяц... Неплохая прибавка к пенсии!
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10 час.
виталий панов
Придётся обращаться к председателю СК РФ Бастрыкину А.И.! Только он один навести порядок у зажравшихся чиновников!
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9 час.
Alex Nемо
А с каких пор сроки ответа и разбора заявлений от граждан превышает 30 суток? Насколько я помню, именно это максимальный срок для разбора заявлений от граждан, даже в ДУМЕ!!!
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5 час.
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