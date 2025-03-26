Шлагбаум беспредела: как в коттеджном поселке под Москвой возродили лихие 90-е с вымогательством и безнаказанностью

Андрей

А по мне так все ясно! Не пустили скорую! Проезд на территорию просто приватизировали и требовали за проезд оплату! Кто то сам себя назначил "смотрящим" и поэтому начал "рубить капусту"! А там по сто рублей на покраску бордюра, по 500 на установку камер... И так каждый месяц... Неплохая прибавка к пенсии!