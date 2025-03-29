Шесть мирных жителей ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР семь раз за сутки, ранив шестерых мирных жителей. Такие данные приводит управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины.
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