Милохин – улетел, но остался вопрос: кто «отмазывал» его 3 года от армии

Не хватае АЙ-Ти шников? Залежались рупии в Индии? Наймите индийцев за их рупии. У них есть много классных специалистов, есть выдающиеся, и даже гениальные :-)

ТО

Терехов Олег

Да забудьте про это ЧМО, нахер он нужен в армии (хотя может на постоянной основе как альтернатива драить очки в гальюнах). Не стоит его вспоминать и делать ему и такимже рекламы.