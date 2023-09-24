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Милохин – улетел, но остался вопрос: кто «отмазывал» его 3 года от армии

Милохин – улетел, но остался вопрос: кто «отмазывал» его 3 года от армии

Ситуация с Даней Милохиным вызвала один очень интересный вопрос, который почему-то никто так и не задал.

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Комментарии
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Сергей Веселый
Не хватае АЙ-Ти шников?  Залежались рупии в Индии?  Наймите индийцев за их рупии.  У них есть много классных специалистов, есть выдающиеся, и даже гениальные :-)
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8 час.
ТО
Терехов Олег
Да забудьте про это ЧМО, нахер он нужен в армии (хотя может на постоянной основе как альтернатива драить очки в гальюнах). Не стоит его вспоминать и делать ему и такимже рекламы.
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4 час.
ИР
Ирина Рукина
Известно, кто отмазывал. Вице-спикер ГД РФ Долгарев, партия Новые люди, мутные и непонятные.
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3 час.

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