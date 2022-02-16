«Беллингкэт» ответит в суде по иску Пригожина

Бизнес и финансы

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к фонду «Беллингкэт» (Stichting Bellingcat; СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и владельцу интернет-ресурса «Пикабу» Максиму Хрящеву.