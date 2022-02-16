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«Беллингкэт» ответит в суде по иску Пригожина

«Беллингкэт» ответит в суде по иску Пригожина

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к фонду «Беллингкэт» (Stichting Bellingcat; СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и владельцу интернет-ресурса «Пикабу» Максиму Хрящеву.

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