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Ветер с потепление нагонят в Петербург воды, но наводнение пока не ожидается

Ветер с потепление нагонят в Петербург воды, но наводнение пока не ожидается

Петербург столкнулся с потеплением и декабрьским дождем. Также ожидается подъем воды, однако наводнения ждать не придется.

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