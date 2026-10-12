Суд подтвердил права вдовы Шатунова на творческое наследие "Ласкового мая" и отклонил претензии Разина

Столичный Щербинский районный суд закрепил за вдовой певца Юрия Шатунова исключительные права на композиции коллектива "Ласковый май", а также на образ артиста и сопутствующую продукцию, отказав в удовлетворении требований продюсера Андрея Разина.
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