Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 974 подписчика

Суд подтвердил права вдовы Шатунова на творческое наследие "Ласкового мая" и отклонил претензии Разина

Суд подтвердил права вдовы Шатунова на творческое наследие "Ласкового мая" и отклонил претензии Разина

Столичный Щербинский районный суд закрепил за вдовой певца Юрия Шатунова исключительные права на композиции коллектива "Ласковый май", а также на образ артиста и сопутствующую продукцию, отказав в удовлетворении требований продюсера Андрея Разина.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым