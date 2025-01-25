PRL: во Вселенной обнаружена зеркальная асимметрия

Международная группа исследователей выяснила, существуют ли зеркальные асимметрии в нашей Вселенной, основываясь на направленности гравитационных волн, которые были зафиксированы детекторами Advanced LIGO и Virgo во время слияния черных дыр.
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