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Генменеджер «Сан-Хосе» Грир: «Селебрини имел полное право попросить 20 млн долларов в год. Благодарны, что он дал нам некоторую гибкость. Это уже новая НХЛ»

Генеральный менеджер « Сан-Хосе » Майк Грир заявил, что Макклин Селебрини пошел клубу на уступки в вопросе зарплаты по новому контракту.

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