Генпрокуратура хочет взыскать с курских чиновников свыше трех миллиардов

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У нас потому наши враги и предатели ничего не боятся, что за кражу этих денег, за которые не были до конца подготовлены фортификационные укрепления и теперь гибнут наши бойцы и гражданское население, какие то наши умники расследуют по ч. 3 ст. 285 Уголовного Кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а не измену и предательство России. Вы ещё им выговор объявите.