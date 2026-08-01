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Лихачев о просмотре в «Аризоне»: «Считаю, что проявил себя хорошо, меня заметило руководство. Мы оставались на связи, они давали советы, но до подписания контракта дело в итоге не дошло»

Нападающий « Амура » Ярослав Лихачев поделился воспоминаниями о просмотре в «Аризоне». – Летом 2021-го был просмотр в «Аризоне».

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