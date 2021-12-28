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21-летний россиянин 11 лет проведёт в белорусской тюрьме за экстремизм

21-летний россиянин 11 лет проведёт в белорусской тюрьме за экстремизм

Минский суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к одиннадцати годам лишения свободы. 21-летний россиянин является администратором Telegram-канала "Подразделения гражданской самообороны Беларуси", который в стране считается экстремистским.

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