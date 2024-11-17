В США рассказали, какую цену заплатила Украина за вторжение в Курскую область

ВАШИНГТОН, 17 ноября, ФедералПресс. Ветеран ВС США Брайан Берлетик в своем видеообращении на YouTube-канале Danny Haiphong заявил, что в результате атаки на Курскую область украинские войска утратили контроль над всем фронтом.
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