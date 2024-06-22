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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Пантер об уходе из «Партизана»: «Смешанные эмоции. Иногда приходится принимать определенные решения»

«Это деликатная тема, и я думаю, что еще слишком рано говорить об этом. Уверен, что рано или поздно кто-то заговорит на эту тему.

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