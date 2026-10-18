Если взрослый человек с диабетом 2 типа не достигает контроля на таблетках, теряет вес без усилий или имеет другие аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, целиакия) — это повод проверить на LADA-диабет, рассказала «Газете.