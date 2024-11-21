SpaceX рассказала, почему затопила ракету Super Heavy во время последнего запуска Star...

SpaceX рассказала, почему затопила ракету Super Heavy во время последнего запуска StarshipSpaceX рассказала, почему во время последнего испытательного полёта ракеты Starship она затопила первую ступень в океане, а не поймала её механизмом стартовой площадки.
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