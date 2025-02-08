Трамп предположил дальнейшую судьбу сделки Nippon Steel и US Steel

Заманчивое, с точки зрения президента США, разрешение конфликтной ситуации между властями США с одной стороны и двумя сталелитейными компаниями (Nippon Steel и US Steel), испытывающими непреодолимое желание провести бизнес-операцию по слиянию, высказал в виде предположения Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, 8 февраля сообщает The Asahi Shimbun.