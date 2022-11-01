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«Феррари» провалила Гран-при Мексики из-за сочетания природных условий и пониженной мощности двигателя (The Race)

Неудачное выступление «Феррари» на Гран-при Мексики (лучший представитель команды Карлос Сайнс занял 5-е место и отстал от победителя гонки почти на минуту) может быть вызвано уникальными природными факторами и эффектом «придушенного» двигателя, считает The Race.

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