В Алма-Ате задержали 850 террористов и мародеров

В Алма-Ате задержали 850 участников террористических атак и мародеров. Беспорядки в КазахстанеСитуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозена, Актау и Алма-Аты вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо.