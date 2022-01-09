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В Алма-Ате задержали 850 террористов и мародеров

В Алма-Ате задержали 850 участников террористических атак и мародеров. Беспорядки в КазахстанеСитуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозена, Актау и Алма-Аты вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо.

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