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"Росгосстрах" запустил акцию "Щедрая осень" с выгодой до 25% при страховании жилья

"Росгосстрах" запустил акцию "Щедрая осень" с выгодой до 25% при страховании жилья

С 1 ноября "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Щедрая осень", по которой новые клиенты компании получают возможность при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира.

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