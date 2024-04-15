Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Ай-да, молодцы, наши замечателные воины России!Расчеты РСЗО «Ура...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Хорошая новость, всегда радуюсь когда на флоте положительные изменения. Надеюсь, что контрразведка обеспечила отсутст...Экипаж патрульног...
  • Анфиса Иванова
    Этому кобелю впарить магадаские клозеты лет на 15 !!!  Протрезвеет до старости...В Севастополе сот...

В Краснодарском крае полицейские уличили местную жительницу в мошенничестве при получении выплат

В Краснодарском крае полицейские уличили местную жительницу в мошенничестве при получении выплат

При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белоглинскому району по подозрению в мошенничестве задержали 40-летнюю местную жительницу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх