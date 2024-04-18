В России 18 апреля 2024 года отмечают Весеннюю неделю добра, в мире празднуют День цирка, памятников и радиолюбителя Константин СентябрьСегодняшний четверг, 18 апреля 2024 года, отличается многочисленными международными событиями.
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