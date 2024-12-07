Дал – согревающий гороховый супчик в индийском стиле или как сотворить шедевр из обычного, колотого гороха

Мне нравится изучать кухни разных стран, а индийская кухня – кладезь с сокровищами для тех, кто соблюдает пост или вегетарианцев! Особенно приятно готовить блюда разных стран, когда "сокровища" для них можно купить в ближайшем супермаркете вроде "Пятерочки", "Ашана" или "Магнита", а не лететь за ними в эти самые страны.