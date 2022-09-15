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Усталость накопилась, мотивация снизилась: психолог рассказала, как ребенку дотянуть до каникул

Усталость накопилась, мотивация снизилась: психолог рассказала, как ребенку дотянуть до каникул

К середине сентября почти у всех школьников можно заметить усталость: уроки делать уже не хочется, новизна впечатлений от встречи с одноклассниками прошла, а до каникул еще полтора месяца.

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