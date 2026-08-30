МИД Украины потребовал от ООН запретить российским спутникам летать над Незалежной Коллаж "Блокнота" Советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов «Флэш» жаловался, что «Рассвет» станет серьёзной проблемой для украинской армии.
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Всегда удивлялся тупой ,непрофессиональной и бездарной деятельности всей правящей украинской верхушки и даже украинского общества.Ну что можно ожидать от тупорылых хуторян близ Диканьки и всех выходцев из квартала 95?
Насмешил придурок.
Так держать. Русские всегда побеждают. А хохлы получают по заслугам