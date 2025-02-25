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Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз выставили на продажу за $24 млн

Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз выставили на продажу за $24 млн

Знаменитый музыкант жил в этом особняке в 1960-70-х годах со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Марией Дом в Беверли-Хиллз (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния), принадлежавший в свое время знаменитому музыканту Элвису Пресли, выставлен на продажу за $24,5 млн, сообщает Mansion Global.

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