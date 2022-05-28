Камала Харріс на похороні Рут Уітфілд Камала Харріс вшанувала пам'ять жертв стрілянини в Буффало Віце-президент виступила з промовою на похороні 86-річної Рут Уітфілд, закликавши покласти край ненависті та насильству Віце-президент Камала Харріс у суботу відвідала в нью-йоркському місті Буффало похорон 86-річної Рут Вітфілд, яка виявилася найстарішою жертвою расистської атаки на супермаркет в афроамериканському районі, […] Сообщение Камала Харріс вшанувала пам'ять жертв стрілянини у Буффало появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.