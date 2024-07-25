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Царьград

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Грядёт большая катастрофа – успеть до первых F-16: Партизаны сообщили о расширении фронта – Одесса и Николаев возвращаются домой?

Координатор русского подполья ссылаясь на партизанскую агентуру сообщил тревожные новости – ВСУ участили заходы своей авиации, в том числе ускорилось обучение полётам на западных истребителях.

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