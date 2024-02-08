Врач назвал самые часто встречающиеся симптомы ишемии

Симптомами ишемической болезни сердца, как правило, считают резкую боль за грудиной, которая также чувствуется в левой руке или под лопаткой, а также жжение в груди, тахикардию, головокружения и повышенную утомляемость.
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