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Георгий Жбанов о тяжелой победе «Зенита» над «Пари НН»: «Сегодня нелетная погода в Питере. Ничего, настреляем в Москве»

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл гостей из Нижнего Новгорода на домашней площадке со счетом 81:78. Защитник Георгий Жбанов не реализовал ни одного броска с игры, 4 раза атаковав с дальней дистанции.

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