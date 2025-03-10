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ТАСС: ВС РФ освободили 32 населенных пункта Курской области — 1110-й день СВО

ТАСС: ВС РФ освободили 32 населенных пункта Курской области — 1110-й день СВО

С 6 августа 2024 года, когда началось вторжение вражеских сил в Курскую область, российские военнослужащие освободили уже 32 населенных пункта, следует из подсчётов ТАСС, произведённых к 10 марта 2025 года на основе данных Минобороны России.

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